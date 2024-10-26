Джереми Сохан о Диллоне Бруксе: «Немного сумасшедший, но я это уважаю»

Джереми Сохан выразил уважение форварду «Рокетс» Диллону Бруксу.

«Он ничего, немного сумасшедший. Но я это уважаю.

Он жестко защищается. Он из тех игроков, которым все равно, что думают другие, я это тоже уважаю. Так что, да, он довольно хороший игрок», – сказал форвард «Сан-Антонио ».