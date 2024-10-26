Джереми Сохан о Диллоне Бруксе: «Немного сумасшедший, но я это уважаю»
Джереми Сохан выразил уважение форварду «Рокетс» Диллону Бруксу.
«Он ничего, немного сумасшедший. Но я это уважаю.
Он жестко защищается. Он из тех игроков, которым все равно, что думают другие, я это тоже уважаю. Так что, да, он довольно хороший игрок», – сказал форвард «Сан-Антонио».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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