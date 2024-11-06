Джереми Сохан перенесет операцию в связи с переломом большого пальца руки

Джереми Сохан получил травму.

Форвард «Сан-Антонио » на этой неделе перенесет операцию в связи с переломом большого пальца левой руки.

Травма получена в матче с «Клипперс» в понедельник. Время на восстановление пока не сообщается.

«Сперс» заявили, что у Сохана перелом проксимальной фаланги.

21-летний Сохан набирает в среднем 15,4 очка, 7,7 подбора, 3,0 передач и 1,0 перехвата за 29,3 минуты на площадке в своем третьем сезоне в НБА .