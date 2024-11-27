Стефон Марбери: «Как Леброн может быть лучше Джордана, если он не лучше Кобе?»
Стефон Марбери заявил, что Леброна Джеймса нельзя сравнивать с Майклом Джорданом.
«Когда я смотрю на Кобе, я думаю: «Как Леброн может быть лучше Джордана, если он не лучше Кобе?» Я пытаюсь это понять. Я думаю: «Почему мы вообще говорим о баскетболе?»
Леброн Джеймс — лучший универсальный игрок в истории баскетбола. Второго такого никогда не будет. Но он никогда не будет лучше Майкла Джордана. Мне жаль», – сказал двукратный участник Матча всех звезд.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Come And Talk 2 Me
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