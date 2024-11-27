Кроссовки с матчей НБА уходят на аукционах за сотни тысяч и даже миллионы долларов. Люди платят за частичку истории

В топе – сплошь Air Jordan.

Перефразируя известную поговорку, «было бы еще интереснее, если бы не было так скучно». Ясно, что история возникновения и последующее влияние кроссовок имени Майкла Джордана не уступает его спортивным достижениям. Но когда его именные модели настолько превосходят все остальные баскетбольные трофеи по своей стоимости, остается только всплеснуть руками и признать – в этом аспекте точно не может быть никаких дебатов о доминантности величия Джордана.

Просто чтобы вы понимали соотношение масштабов. Коллекция главного сникерхэда НБА Пи Джей Такера включает в себя более 5 тысяч редких пар и оценивается примерно в 20 миллионов. Некоторые экземпляры действительно имеют историческую ценность. Речь, разумеется, не о коллекционных Air Jordan 1, инкрустированных драгоценными камнями на 250 тысяч долларов. Например, Такер является обладателем прототипа кроссовок Nike Air Yeezy 1, в которых Канье Уэст выступал на церемонии «Грэмми»-2008. Это одна из самых дорогих пар, когда-либо проданных на аукционах, ее стоимость составляет 1,8 миллиона. Так вот, еще раз фиксируем: более 5 тысяч пар, 20 миллионов, раритетные экземпляры.

Чем отвечает Майкл Джордан?

(все цены указаны в долларах без учета инфляции)

1. Коллекция «The Dynasty»

Стоимость: 8 миллионов

Перед началом аукциона коллекция из шести пар (Air Jordan 6, Air Jordan 7, Air Jordan 8, Air Jordan 11, Air Jordan 12 и Air Jordan 14), каждую из которых Джордан носил в плей-офф чемпионских сезонов, оценивалась еще выше. Профессиональные оценщики определяли диапазон стоимости лота от 7 до 10 миллионов. По итогам коллекция ушла за рекордные 8 миллионов. Колоссальные деньги.

Специалисты аукционного дома Sotheby’s подтвердили, что «The Dynasty» – второй по стоимости лот, связанный с наследием «Его Воздушества». Вне конкуренции только майка Джордана, в которой он провел первый матч финальной серии 1998-го. Атрибут был продан в 2022-м на волне успеха документального сериала «Последний танец». Состоятельный доброхот выложил за синтетический кусочек истории 10,1 миллиона.

2. Air Jordan 13

Стоимость: 2,2 миллиона

Очередной рекорд не только для Майкла, но и для аукционного дома Sotheby’s, который в 2023-м, благодаря продаже этого лота, обновил ценник на самую дорогую пару кроссовок, когда-либо проданных на аукционе.

Конкретно в этой паре Майкл отыграл 2-й матч Финала НБА-1998 года, в котором набрал 37 очков, а «Буллз» обыграли «Юту» со счетом 93:88. После игры Джордан подарил кроссовки болбою «джазменов» Престону Трумэну, который на протяжении многих лет обслуживал раздевалки гостевых команд. Позже Трумэн, уже будучи солидным дядькой, подал в суд на главу аризонского аукционного дома Майкла Руссека, который, по версии Трумэна, с помощью давления и обмана вынудил Престона продать кроссовки за 215 тысяч. Естественно, успехом эта попытка вернуть сокровище не обернулась.

3. Nike Air Ships

Стоимость: 1,472 миллиона

Air Ships – предтече Nike Air Jordan 1, поэтому помимо сугубо исторической ценности обладают своеобразным шармом. Пару, которую в 2021-м году приобрели на аукционе Sotheby’s почти за полтора миллиона, Джордан носил в дебютном сезоне в НБА. Если конкретнее, то в своем пятом матче в лиге, который был сыгран 1 ноября 1984 года против «Денвера».

На момент покупки лота, это была рекордная стоимость для кроссовок, и неудивительно. Человек, делавший ставку, знал, на что шел. Лот купил профессиональный коллекционер спортивной атрибутики Ник Фиорелла, который до этого выложил 4,6 миллиона за спортивную карточку Луки Дончича (четвертый показатель в истории среди карточек вне зависимости от вида спорта).

4. Air Jordan 12 «Flu game»

Стоимость: 1,38 миллиона

Неважно, была то простуда или Джордан отравился пиццей, а может, «Джаз» выписали бригаду греческих фармакологов. «Гриппозная игра» – это одна из окутанных мифами историй, которых так не хватает современным звездам с их многочисленными рекордами и претенциозностью. Люди любят сказки и любят обманываться, именно в этой иллюзии, а не в 38 очках, 15 из которых были набраны в 4-й четверти, и заключается магия «Flu game».

«Наверное, это было самое трудное из того, что я когда-либо делал. Я просто не хотел сдаваться. Независимо от того, насколько я себя плохо чувствовал, устал или насколько у меня было мало энергии. Я понимал, что я обязан сделать все возможное ради команды и города Чикаго», – говорил после матча Джордан.

5. Гибридная модель Air Jordan 1 с подошвой от Nike Dunk

Стоимость: 675 тысяч

Еще один пример того, что отдавая бешеные деньги за подобные лоты, люди в первую очередь платят за интересные истории (во вторую – совершают грамотные инвестиции).

Эти кроссовки Джордан носил в 1986-м в выездном матче против «Милуоки». Тогда Майкл, выйдя со скамейки запасных, за 26 минут набрал 28 очков. В том числе и благодаря такой затейливой конфигурации кроссовок.

В то время Майкл все еще восстанавливался после травмы голеностопа, именно с этим и были сопряжены изменения. Подошва от Nike Dunk была шире и мягче, и пусть не сильно, но снижала риск повреждения срастающихся костей. По сути, это были не кроссовки, а самые настоящие ортопедические ботинки, на что указывает тот факт, что на правом кроссовке было неравномерное количество петель для шнуровки.

6. Air Jordan 1 «Shattered Backboard»

Стоимость: 615 тысяч

Если в предыдущих кроссовках Джордан лелеял и оберегал сломанную ногу, то в этих уже ломал щиты. Один из известнейших эпизодов его карьеры, который затем положил начало целой серии моделей в одноименной оранжево-черной расцветке. Не самая традиционная палитра была выбрана в честь формы, которую Джордан носил во время выставочного матча в итальянском Триесте.

Майкл тюкнул мячом по кольцу с такой силой, что не только разбил щит, но и приземлился настолько резко, что один из осколков глубоко засел в подошве. Там он остается и до сих пор, с момента как Майкл презентовал пару игроку команды соперников.

7. Air Jordan 1

Стоимость: 560 тысяч

Вроде бы обычная модель Air Jordan 1 в расцветке «Chicago», но, как и всегда, все решают нюансы. На внутренней части кроссовки можно обнаружить надпись «TYPES», которая расшифровывается как «Tong Yang Player Sample», что говорит об изготовлении модели непосредственно для Майкла Джордана. Ну и сама конструкция буквально кричит об этом.

Во-первых, сами кроссовки разного размера из-за особенностей стоп Джордана: у левой стопы Джордана 13-й размер, а у правой – 13,5. Во-вторых, несмотря на то, что это модель высоты high-top, здесь она укорочена до medium, но при этом сохранены девять петель для шнуровки. Добавьте сюда мягкую кожу и премиальные материалы, и при желании уже можно оправдать их стоимость.

8. Air Jordan 1

Стоимость: 486 тысяч

Еще одна пара кроссовок, которые Джордан шнуровал, будучи первогодкой в НБА. К паре стандартно разного размера прилагается письмо от тренера «Буллз» по физподготовке (а также личного тренера Майкла по гольфу) Марка Пфейла, в котором говорится, что модель была подарена ему Джорданом весной 1985-го.

9. Air Jordan 11

Стоимость: 482,6 тысячи

Пара, в которой Майкл оттаптывался на игроках «Сиэтл Суперсоникс» по ходу финальной серии 1996-го. По одной из традиций Джордана была подарена им болбою команды соперника Джесси Слейтеру. Причем Слейтер получил лишь одну кроссовку, вторую умыкнул его вовремя подсуетившийся приятель. Тем не менее, на аукцион выставлялась уже полноценная пара. Каким образом удалось изъять у граждан ценные подкрадули, история умалчивает.

10. Air Jordan 1 «Broken Foot Game»

Стоимость: 422,1 тысячи

Своего рода утешительный приз для тех, у кого не хватило денег на кроссовки «Flu game». Сломанные кости и порванные связки – обычное дело в баскетболе, но только если речь не о Майкле Джордану и кроссовках, в которых он получал увечья.

29 октября 1985-го Джордан получил травму ноги, но до того все же успел набрать 12 очков за 18 минут. Этого хватило для победы над «Уорриорз» (111:105), но «Буллз» наверняка предпочли бы проиграть, если бы в конечном итоге Джордан ушел с площадки на своих двоих. А так «Чикаго» потерял свою главную звезду почти на полгода, без него команда выдала ужасающий результат 24:43. Вернувшийся в марте Майкл сумел-таки затащить «Быков» в плей-офф, где они в первом же раунде всухую отлетели от «Селтикс».

11. Air Jordan 7 «Olympic Dream Team»

Стоимость: 420 тысяч

Название говорит само за себя, но никоим образом не оповещает о том, кому их после Олимпиады в Барселона подарил Майкл. Долгое время эта пара была украшением автосалона Mailman в Юте, принадлежащего гражданину, любящему рыбалку, охоту и рефрижераторы.

И чаще всех игравшему против «Чикаго» Майкла в финалах НБА, но это будет уже спустя несколько лет после «Дрим-Тим».

12. Air Jordan 13

Стоимость: 378 тысяч

Что ни пара, то веха. В этих кроссовках Майкл играл в 5-м матче финальной серии-1998 против Юты, и… проиграл. Иными словами, это кроссовки, в которых Джордан последний раз проиграл в составе «Чикаго». Уже в следующем матче «Буллз» взяли свой шестой титул и закончили победную летопись династии.

13. Air Jordan 13 «He Got Game»

Стоимость: 375 тысяч

А вот и нет, это не те кроссовки в которых Дензел Вашингтон рассекал в фильме «Его игра». Думается, они бы стоили гораздо дешевле. А цену на эту пару поднимает сразу несколько факторов.

Их Джордан носил 18 апреля 1998-го в последней игре регулярного чемпионата в составе «Чикаго Буллз». И это был не просто заурядный матч. Джордан набрал 44 очка в домашнем матче против «Никс», благодаря чему завоевал 10-й, рекордный титул лучшего бомбардира. Но и это не все. Все вышеперечисленное перекрывает тот факт, что после матча Джордан подарил свои кроссовки не кому-нибудь, а… Айзейе Томасу, который работал на той игре комментатором. Жест, который под определенный углом выглядит как тонкая издевка. Может, поэтому Зик спустя какое-то время подарил кроссовки своему сыну Джошуа.

14. Air Jordan 6

Стоимость: 252 тысячи

Пара, которая помимо запаха освежителя обуви источает сентиментальность. После 4-го матча финальной серии-1991 Джордан подарил эти кроссовки Сонни Ваккаро – баскетбольному энтузиасту, дельцу и человеку, в значительной мере определившем бренд Air Jordan.

15. Nike Air Zoom Generation

Стоимость: 222 тысячи

Ну вот так, не одним Джорданом едины.

Nike Air Zoom Generation – пусть и не именные, но по сути первые кроссовки Nike, разработанные специально под Леброна Джеймса. Эту пару он носил в своем втором матче в НБА, в котором набрал 21 очко, что никак не смутило «Финикс» (95:86). Впрочем, как и Леброна. Он только начинал свой путь. Причем начинал его, уже имея в кармане контракт с Nike на 87 миллионов.

Фото: East News /Peter Kramer/STAR MAX; Goldin ; Heritage Auctions ; Sotheby’s ; Christie’s