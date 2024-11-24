  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Зоран Лукич: «Российские игроки получают мало игрового времени в своих командах, они не являются там лидерами, и это проблема»
0

Зоран Лукич: «Российские игроки получают мало игрового времени в своих командах, они не являются там лидерами, и это проблема»

Зоран Лукич отметил важность Кубка Дружбы для сборной России.

«Сегодня игра нашей сборной против команды Ливии была лучше, мы были более дисциплинированными, меньше ошибались и больше реализовали бросков.

Думаю, болельщикам были интересны наши матчи. Хочу поблагодарить команды Туниса и Ливии за то, что они приехали к нам и сыграли. Сбор был очень полезный, так как ребята получают мало игрового времени в своих командах, они не являются там лидерами, и это проблема», – сказал главный тренер сборной России.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
logoсборная России
товарищеские матчи
logoЗоран Лукич
Сборная Ливии
logoсборная Туниса
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Хоменко о Кубке Дружбы: «Главной задачей было поиграть и вспомнить то, что было летом»
сегодня, 16:51
Андрей Мартюк о сборной России: «Дайте нам чуть больше времени и тренировок – и мы будем на высоте»
сегодня, 16:34
Антон Астапкович – MVP Кубка Дружбы
сегодня, 16:00Фото
Андрей Кириленко о Кубке Дружбы: «Итоги турнира и отзывы – очень позитивные. Для нас любой соперник сейчас важен»
сегодня, 15:49
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Евробаскет-2025. Литва играет с Северной Македонией, Греция победила Великобританию и другие матчи
12 минуты назадLive
Грант Уильямс выбыл до конца сезона из-за разрыва связки
325 минут назад
Инсайдер Йован Буха: «Думаю, что «Лейкерс» предложат за Йонаса Валанчюнаса Гэйба Винсента и пик первого раунда»
430 минут назад
Купер Флэгг – единственный игрок 1-го дивизиона NCAA, который лидирует в команде по всем основным показателям
44 минуты назад
НБА. «Бостон» примет «Миннесоту», «Майами» сыграет с «Далласом» и другие матчи
3сегодня, 17:05
Антон Астапкович – MVP Кубка Дружбы
сегодня, 16:00Фото
Пол Пирс: «Джеймс Харден прошел путь от одного из лучших скореров в истории до одного из лучших распасовщиков»
8сегодня, 15:42
Кевин Гарнетт: «Далтон Кнехт – новичок года»
7сегодня, 14:54
Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка. Сборная России разгромила команду Ливии и выиграла товарищеский турнир
15сегодня, 14:45
Зайон Уильямсон прекратил сотрудничество с агентством CAA, потому что хочет перейти в «Нью-Йорк»
22сегодня, 14:34
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Кириленко: «Я бы очень хотел побывать в Северной Африке»
139 минут назад
Сергей Моня: «Нам сейчас не так важно, с кем играть, главное играть»
53 минуты назад
Кармело Энтони о решении сына выступать за Сиракьюз: «Это особый момент, я могу прослезиться»
сегодня, 17:44
«Это намного больше моего ограничения». Виктор Вембаньяма удивился, что сыграл 35 минут в матче против «Голден Стэйт»
1сегодня, 17:27
Инсайдер Джейк Фишер: «Йонас Валанчюнас определенно доступен для обмена»
сегодня, 16:59
Александр Хоменко о Кубке Дружбы: «Главной задачей было поиграть и вспомнить то, что было летом»
сегодня, 16:51
Андрей Мартюк о сборной России: «Дайте нам чуть больше времени и тренировок – и мы будем на высоте»
сегодня, 16:34
Андрей Кириленко о Кубке Дружбы: «Итоги турнира и отзывы – очень позитивные. Для нас любой соперник сейчас важен»
сегодня, 15:49
Михаил Дулкай о Егоре Демине: «Российский игрок входит в Топ-10 драфта — это супер»
сегодня, 14:24
Брюс Браун болельщикам, которые усомнились в его желании играть за «Торонто»: «Я хочу играть здесь, в прошлом сезоне я играл на одной ноге»
сегодня, 14:18