Зоран Лукич: «Российские игроки получают мало игрового времени в своих командах, они не являются там лидерами, и это проблема»
Зоран Лукич отметил важность Кубка Дружбы для сборной России.
«Сегодня игра нашей сборной против команды Ливии была лучше, мы были более дисциплинированными, меньше ошибались и больше реализовали бросков.
Думаю, болельщикам были интересны наши матчи. Хочу поблагодарить команды Туниса и Ливии за то, что они приехали к нам и сыграли. Сбор был очень полезный, так как ребята получают мало игрового времени в своих командах, они не являются там лидерами, и это проблема», – сказал главный тренер сборной России.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости