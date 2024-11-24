Зоран Лукич: «Российские игроки получают мало игрового времени в своих командах, они не являются там лидерами, и это проблема»

Зоран Лукич отметил важность Кубка Дружбы для сборной России.

«Сегодня игра нашей сборной против команды Ливии была лучше, мы были более дисциплинированными, меньше ошибались и больше реализовали бросков.

Думаю, болельщикам были интересны наши матчи. Хочу поблагодарить команды Туниса и Ливии за то, что они приехали к нам и сыграли. Сбор был очень полезный, так как ребята получают мало игрового времени в своих командах, они не являются там лидерами, и это проблема», – сказал главный тренер сборной России.