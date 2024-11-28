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35 очков Шэя Гилджеса-Александера позволили «Оклахоме» обыграть «Голден Стэйт»

«Тандер» обыграли «Уорриорз» 105:101.

Обе команды играли в неоптимальных составах. В «Оклахоме» вместе с рядом игроков не играет центровой Чет Холмгрен. Во второй четверти матч был вынужден покинуть форвард Джейлен Уильямс из-за попадания в глаз. «Голден Стэйт» проводил игру без своего лидера разыгрывающего Стефа Карри.

Решающей для исхода матча стала игра Шэя Гилджеса-Александера. Звездный защитник «Оклахомы» набрал 35 очков, 9 подборов, 5 передач и 2 блок-шота, реализовав 13 из 28 бросков с игры, 3 из 12 трехочковых и 6 из 10 штрафных.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoСтефен Карри
logoЧет Холмгрен
logoГолден Стэйт
logoДжейлен Уильямс
logoБаскетбол - видео
logoШэй Гилджес-Александер
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