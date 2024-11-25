Сэм Эмик: «Джоэл Эмбиид на 100% участвовал в активности сборной США, что-то произошло перед началом сезона»

Обозреватель The Athletic Сэм Эмик прокомментировал ситуацию с Джоэлом Эмбиидом.

«Джоэл предельно закрыт с точки зрения информации о его делах и состоянии здоровья. Он заставляет «Сиксерс» держать все в максимальном секрете. Команда уже попадала в беду с лигой из-за этого. Мы все думали, что клуб будет оштрафован из-за слов о контроле игрового времени. Лига провела расследование. И это настоящее расследование, не несколько телефонных звонков, а работа с медицинскими данными и записями разговоров. По его результатам, НБА решила, что состояние левого колена центрового достаточно тяжелое, чтобы оправдать отношение клуба к его здоровью. «Филадельфия » получила штраф за то, что представляла ситуацию так, будто игрок здоров и просто сохраняет силы. А это противоречит нынешней политике лиги.

Я следил за выступлением Эмбиида в сборной во Франции, и он участвовал во всей активности команды на 100%, не пропустил ни одной тренировки. Это никак не сходится с его состоянием в нынешнее время. Здравый смысл подсказывает, что что-то произошло в перерыве перед началом сезона», – заявил Эмик.