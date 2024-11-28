Ник Нерс о ветеранах в составе «Сиксерс»: «Мы дали этим парням возможность заслужить игровое время»

Ник Нерс рассказал о текущей ситуации в «Филадельфии».

«Сиксерс» уступили «Рокетс» со счетом 115:122. Главного тренера команды спросили, как он держит ветеранов в составе команды – защитников Кайла Лаури , Реджи Джексона и Эрика Гордона – вовлеченными в процесс.

«Это тяжело. Мы дали этим парням все возможности заслужить игровое время. В этом суть. Они должны заслужить его», – прокомментировал свою позицию Ник Нерс .

Кайл Лаури набирает 6,2 очка и 3,4 передачи за 24,2 минуты в среднем в этом сезоне. Реджи Джексон – 5 очков и 2,3 передачи за 13,4 минуты. Эрик Гордон – 5,4 очка за 17,6 минуты.