Ник Нерс о ветеранах в составе «Сиксерс»: «Мы дали этим парням возможность заслужить игровое время»
Ник Нерс рассказал о текущей ситуации в «Филадельфии».
«Сиксерс» уступили «Рокетс» со счетом 115:122. Главного тренера команды спросили, как он держит ветеранов в составе команды – защитников Кайла Лаури, Реджи Джексона и Эрика Гордона – вовлеченными в процесс.
«Это тяжело. Мы дали этим парням все возможности заслужить игровое время. В этом суть. Они должны заслужить его», – прокомментировал свою позицию Ник Нерс.
Кайл Лаури набирает 6,2 очка и 3,4 передачи за 24,2 минуты в среднем в этом сезоне. Реджи Джексон – 5 очков и 2,3 передачи за 13,4 минуты. Эрик Гордон – 5,4 очка за 17,6 минуты.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кайла Ньюбека
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