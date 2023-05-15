Стеф Карри – последний MVP регулярки, который смог стать чемпионом в том же сезоне

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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри – последний MVP регулярного чемпионата, который в том же сезоне стал чемпионом.

В сезоне-2014/15 Карри был удостоен награды самого ценного игрока регулярки. Тогда «Уорриорз» под руководством Керра добыли свое первое чемпионство. Лишь три игрока смогли в текущем столетии стать и MVP регулярного чемпионата, и чемпионом НБА в один год: также это удалось Тиму Данкану (2002/03) и дважды Леброну Джеймсу (2011/12, 2012/13).

MVP и чемпионы НБА в 21 веке:

2022/23: Джоэл Эмбиид («Филадельфия») –

2021/22: Никола Йокич («Денвер») – «Голден Стэйт»

2020/21: Никола Йокич («Денвер») – «Милуоки»

2019/20: Яннис Адетокумбо («Милуоки») – «Лейкерс»

2018/19: Яннис Адетокумбо («Милуоки») – «Торонто»

2017/18: Джеймс Харден («Хьюстон») – «Голден Стэйт»

2016/17: Расселл Уэстбрук («Оклахома») – «Голден Стэйт»

2015/16: Cтефен Карри («Голден Стэйт») – «Кливленд»

2014/15: Cтефен Карри («Голден Стэйт») – «Голден Стэйт»

2013/14: Кевин Дюрэнт («Оклахома») – «Сан-Антонио»

2012/13: Леброн Джеймс («Майами») – «Майами»

2011/12: Леброн Джеймс («Майами») – «Майами»

2010/11: Деррик Роуз («Чикаго») – «Даллас»

2009/10: Леброн Джеймс («Кливленд») – «Лейкерс»

2008/09: Леброн Джеймс («Кливленд») – «Лейкерс»

2007/08: Кобе Брайант («Лейкерс») – «Бостон»

2006/07: Дирк Новицки («Даллас») – «Сан-Антонио»

2005/06: Стив Нэш («Финикс») – «Майами»

2004/05: Стив Нэш («Финикс») – «Сан-Антонио»

2003/04: Кевин Гарнетт («Миннесота») – «Детройт»

2002/03: Тим Данкан («Сан-Антонио») – «Сан-Антонио»

2001/02: Тим Данкан («Сан-Антонио») – «Лейкерс»

2000/01: Аллен Айверсон («Филадельфия») – «Лейкерс»

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться

Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой

«Бостон» смыл «Филадельфию» трехочковой волной 🌊. А Тейтум – Истина: установил рекорд по очкам в 7-х играх

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13 комментариев

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NeraZZ
Ну ничего в этом сезоне Никола сможет. Хотя, постойте …
+12
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+9
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someoneelse
Ответ Стас Соболев
Нормально так, за 23 года МВП плюс победитель чемпионата: Карри х1 ЛеБрон х2 Данкан х1 Думаю вывод из данной статистики прослеживается, овер перфоманс одного игрока в регулярке, только вредит команде в плей-офф
каким образом вредит?
+5
0
+5
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scorp19
Ответ Стас Соболев
Нормально так, за 23 года МВП плюс победитель чемпионата: Карри х1 ЛеБрон х2 Данкан х1 Думаю вывод из данной статистики прослеживается, овер перфоманс одного игрока в регулярке, только вредит команде в плей-офф
Из этого только вывод что MVP это весьма абстрактная символическая не показательная награда, которая вручается по непонятным критериям.
+3
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113k
Звезда одиночка Тим Данкан
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VERSER
Ответ Consistency
У пяти МВП за последние 7 регулярок в ПО 3 финала, 1 гайка и 1 ФМВП на всех У четырех МВП за предыдущие 7 регулярок в ПО 20 финалов, 10 гаек, 7 ФМВП на всех. А если брать именно пять человек, то 27 финалов, 15 гаек и 9 ФМВП. Собственно, все, что нужно знать о том, насколько обесценилась регулярка.
Тебя действительно не смутило то, что нынешнему поколению МВП ты не даешь будущие 7 лет игры для достижений, а предыдущему поколению дал?
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