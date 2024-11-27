Стефен Карри пропустит матч против «Оклахомы» из-за травмы колена
Стефен Карри снова не сыграет против «Тандер».
Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» не выйдет на площадку в сегодняшнем домашнем матче против «Оклахомы» из-за боли в коленном суставе.
Карри пропустит второй матч против «Тандер» в этом сезоне.
«Оклахома» лидирует в Западной конференции (13-4), «Голден Стэйт» – на втором месте (12-5).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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