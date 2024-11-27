Стефен Карри пропустит матч против «Оклахомы» из-за травмы колена

Стефен Карри снова не сыграет против «Тандер».

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» не выйдет на площадку в сегодняшнем домашнем матче против «Оклахомы» из-за боли в коленном суставе.

Карри пропустит второй матч против «Тандер» в этом сезоне.

«Оклахома» лидирует в Западной конференции (13-4), «Голден Стэйт » – на втором месте (12-5).