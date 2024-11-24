Виктор Вембаньяма: «Воля Стефа Карри к победе кажется бессмертной»
Виктор Вембаньяма с огромным уважением относится к Стефу Карри.
Форвард «Сан-Антонио» поделился мыслями о лидере «Голден Стэйт» после победы со счетом 104:94.
«Он меня вдохновляет. Пока рос, удивляли его игра, его самоотдача на площадке. Но в последнее время для меня выделяется его воля к победе, которая кажется практически бессмертной. Он не просто играет ради игры. Он всегда соревнуется, находится на вершине конференции. Чувствуется, что он все еще хочет больше титулов. В 2022 году я смотрел финал вживую и буквально видел терзающий его голод», – рассказал Вембаньяма.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Spurs Report в сети X
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