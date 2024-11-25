Вучевич, Уайт и Лавин лидируют в сезоне НБА по созданию открытых 3-очковых для партнеров

Опубликован список ведущих ассистентов под дальние броски.

Представляющие «Чикаго » Никола Вучевич , Коби Уайт и Зак Лавин лидируют в сезоне НБА по созданию открытых 3-очковых для партнеров.

Рейтинг составлен на основе дистанции, которая получается между атакующим и обороняющимся игроками после передачи (последующее попадание не является обязательным; минимум 50 передач).