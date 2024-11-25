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Вучевич, Уайт и Лавин лидируют в сезоне НБА по созданию открытых 3-очковых для партнеров

Опубликован список ведущих ассистентов под дальние броски.

Представляющие «Чикаго» Никола Вучевич, Коби Уайт и Зак Лавин лидируют в сезоне НБА по созданию открытых 3-очковых для партнеров.

Рейтинг составлен на основе дистанции, которая получается между атакующим и обороняющимся игроками после передачи (последующее попадание не является обязательным; минимум 50 передач).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Тодда Уайтхеда
logoДариус Гарлэнд
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рейтинги
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logoКоби Уайт
logoЗак Лавин
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