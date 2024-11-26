Майк Браун оштрафован на 35 000 долларов
НБА оштрафовала Майка Брауна на 35 000 долларов.
Главный тренер «Сакраменто» едва не набросился на судью при «-16» во второй четверти, когда на игроке его команды Колби Джонсе не зафиксировали нарушение в быстрой атаке. Броску защитника помешал Бен Симмонс.
Браун был наказан техническим. «Бруклин» победил 108:103.
В прошлом сезоне Браун был оштрафован на 50 000 долларов за аналогичное нарушение.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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