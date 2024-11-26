Майк Браун оштрафован на 35 000 долларов

НБА оштрафовала Майка Брауна на 35 000 долларов.

Главный тренер «Сакраменто » едва не набросился на судью при «-16» во второй четверти, когда на игроке его команды Колби Джонсе не зафиксировали нарушение в быстрой атаке. Броску защитника помешал Бен Симмонс.

Браун был наказан техническим. «Бруклин » победил 108:103.

В прошлом сезоне Браун был оштрафован на 50 000 долларов за аналогичное нарушение.