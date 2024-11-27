Кевин Дюрэнт: «Нетс» навсегда останутся в моем сердце и моей крови»
Кевин Дюрэнт поделился ожиданиями от матча против «Бруклина».
«Я один из «Нетс» навсегда. Я всегда буду это говорить, я всегда буду это чувствовать. Они навсегда останутся в моем сердце и моей крови.
Поэтому всегда приятно увидеть семью, людей, с которыми я пахал. Они показывают отличный баскетбол. Никто не ожидал, что они будут так играть и побеждать такие команды, как «Голден Стэйт». Они одержали несколько хороших побед в этом сезоне. Так что не терпится встретиться со всеми и посоревноваться с ними», – сказал форвард «Финикса».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
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