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Дэвид Олдридж: «Если бы Майкл Джордан был ростом 168 сантиметров, а не 198, он стал бы величайшим серийным убийцей»

Дэвид Олдридж рад, что Майкл Джордан стал баскетболистом.

«Я говорил это все эти годы много раз: если бы Майкл Джордан был ростом 168 сантиметров, а не 198, он стал бы величайшим серийным убийцей в истории серийных убийц.

Он сумасшедший. Он сумасшедший, и слава богу, что он высокий.

Он не просто хотел победить тебя, он хотел уничтожить тебя. Он хотел, чтобы ты был раздавлен. Я понимаю, что мы, возможно, находимся в другой эпохе, чем 30 лет назад, но 30 лет назад это то, что нужно было сделать, чтобы стать чемпионом. Ты не мог выиграть чемпионат НБА, будучи хорошим парнем.

Лэрри Берд не был славным парнем. Мэджик не был славным парнем. Айзейя не был славным парнем. Чтобы победить этих парней, нужно было быть безжалостным. Это невероятное испытание, которое нужно пройти, чтобы выиграть титул НБА. Это величайшие игроки всех времен. И Майкл должен был стать таким парнем, не только чтобы победить, но и чтобы доминировать так, как никто из них не доминировал так долго», – сказал известный журналист.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Rich Eisen Show
logoМайкл Джордан
logoНБА
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