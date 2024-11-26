Тим Хардуэй: «Майкл Джордан играл для болельщиков, и ему было важно сыграть 82 матча»

Тим Хардуэй объяснил, почему Майкл Джордан – величайший игрок в истории.

«Он не брал выходных, он не пропускал ни одного дня. Каждый день он выходил на площадку. Он играл для болельщиков, и ему было важно сыграть 82 матча. Он не сбавлял обороты. Распределение нагрузки? Это смешно.

Майкл говорил: «Я надеру тебе задницу на тренировке, а потом выйду и надеру тебе задницу в матче». Такими мы были. При всем уважении к Леброну Джеймсу и Кобе Брайанту, для меня номер один – это Майкл Джордан . Номер два – Кобе Брайант Вот как я это вижу», – сказал член Зала славы.