Дарко Раякович: «Энтони Эдвардс не превратился в Стефа Карри. Он постепенно становится Майклом Джорданом»
Дарко Раякович оценил выступление Энтони Эдвардса.
Защитник «Миннесоты» набрал 26 очков, реализовав 5 из 9 дальних бросков в проигранном матче с «Торонто» (105:110).
«Энтони Эдвардс не превратился в Стефа Карри. Думаю, что он постепенно становится Майклом Джорданом. Он ближайший из тех, кого я видел, если оценивать его движения, соревновательный дух. Этот парень особенный», – заявил главный тренер «Рэпторс» Дарко Раякович.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ведущего Алана Хортона
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