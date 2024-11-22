Дарко Раякович: «Энтони Эдвардс не превратился в Стефа Карри. Он постепенно становится Майклом Джорданом»

Дарко Раякович оценил выступление Энтони Эдвардса.

Защитник «Миннесоты» набрал 26 очков, реализовав 5 из 9 дальних бросков в проигранном матче с «Торонто » (105:110).

«Энтони Эдвардс не превратился в Стефа Карри . Думаю, что он постепенно становится Майклом Джорданом . Он ближайший из тех, кого я видел, если оценивать его движения, соревновательный дух. Этот парень особенный», – заявил главный тренер «Рэпторс» Дарко Раякович .