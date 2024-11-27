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Майк Буденхольцер о разгромной победе над «Лейкерс»: «Нам был необходим такой матч»

Майк Буденхольцер прокомментировал уверенную победу над «Лейкерс» – 127:100.

«Нам был необходим такой матч.

Нам нужно опереться на эту победу, восстановиться и подготовиться к завтрашней игре, но команда стала на 48 минут ближе к тому, к чему мы стремимся», – сказал главный тренер «Финикса».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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logoЛейкерс
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