Майк Буденхольцер о разгромной победе над «Лейкерс»: «Нам был необходим такой матч»

Майк Буденхольцер прокомментировал уверенную победу над «Лейкерс» – 127:100.

«Нам был необходим такой матч.

Нам нужно опереться на эту победу, восстановиться и подготовиться к завтрашней игре, но команда стала на 48 минут ближе к тому, к чему мы стремимся», – сказал главный тренер «Финикса ».