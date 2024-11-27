Джей Джей Редик: «Возможно, «Лейкерс» нужно пересмотреть защитные схемы»

Джей Джей Редик отреагировал на разгром от «Финикса» (100:127).

«В нападении «Санз» сегодня делали все, что хотели.

Возможно, «Лейкерс» нужно пересмотреть защитные схемы», – заявил главный тренер «озерников».

В предыдущем матче с «Денвером» калифорнийцы также пропустили 127 очков.

«В последних играх мы не очень хороши в обороне и не очень хороши в атаке», – констатировал лидер «Лейкерс » Леброн Джеймс.