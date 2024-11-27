Джей Джей Редик: «Возможно, «Лейкерс» нужно пересмотреть защитные схемы»
Джей Джей Редик отреагировал на разгром от «Финикса» (100:127).
«В нападении «Санз» сегодня делали все, что хотели.
Возможно, «Лейкерс» нужно пересмотреть защитные схемы», – заявил главный тренер «озерников».
В предыдущем матче с «Денвером» калифорнийцы также пропустили 127 очков.
«В последних играх мы не очень хороши в обороне и не очень хороши в атаке», – констатировал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэйва Макменамина
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