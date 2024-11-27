Клубы НБА интересуются Коллином Секстоном
«Юта» получает запросы по поводу Коллина Секстона.
Руководители клубов НБА связываются с «Джаз» по поводу потенциальной доступности Колина Секстона перед дедлайном обменов. Если разыгрывающий будет доступен для обмена, на него будет большой спрос, сообщает журналист Эван Сайдери.
В нынешнем сезоне Секстон набирает 16,5 очка в среднем за матч при 46,2% из-за дуги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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