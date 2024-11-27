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Дрю Юбэнкс и Джабари Смит – авторы лучших моментов игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов игрового дня.

Топ-10 по итогам матчей 26 ноября возглавили Дрю Юбэнкс («Юта») и Джабари СмитХьюстон»).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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