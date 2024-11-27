Лаури Маркканен не смог доиграть матч с «Сан-Антонио» после столкновения с Вембаньямой. У финна повреждение колена
Лаури Маркканен получил травму в матче против «Сперс».
На последних минутах встречи финский бигмен «Юты» защищался против лидера «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы и столкнулся с ним колено в колено.
Маркканен сразу же повалился на паркет и схватился за левое колено. Позже он отправился в раздевалку с посторонней помощью. Француз продолжил игру.
«Джаз» уступили 115:128, в активе Маркканена 14 очков, 8 подборов, 2 передачи и 2 перехвата.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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