Лаури Маркканен не смог доиграть матч с «Сан-Антонио» после столкновения с Вембаньямой. У финна повреждение колена

Лаури Маркканен получил травму в матче против «Сперс».

На последних минутах встречи финский бигмен «Юты» защищался против лидера «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы и столкнулся с ним колено в колено.

Маркканен сразу же повалился на паркет и схватился за левое колено. Позже он отправился в раздевалку с посторонней помощью. Француз продолжил игру.

«Джаз» уступили 115:128, в активе Маркканена 14 очков, 8 подборов, 2 передачи и 2 перехвата.