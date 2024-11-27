Маркелл Фульц по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем. 1-й номер драфта-2017 имеет статус свободного агента

Маркелл Фульц находится в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне разыгрывающий был частью ротации «Орландо » и выходил во всех семи матчах плей-офф против «Кливленда». Однако сейчас 26-летний баскетболист остается без команды, поскольку все еще испытывает проблемы со здоровьем.

В преддверии плей-офф-2024 Фульц рассказывал, что у него все еще есть небольшие переломы в левом колене. Ранее 1-й номер драфта-2017 получал разрыв передней крестообразной связки того же колена.

«Сегодня мне рассказали, что у него есть проблемы со здоровьем, и это помешало ему подписать контракт», – сообщил инсайдер Джейк Фишер.

В 43 матчах прошлого сезона за «Мэджик» Фульц в среднем набирал 7,8 очка, 3,2 подбора и 2,8 передачи за 21,2 минуты.