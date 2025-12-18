Медицинский эксперт о травме Зака Иди: «Вероятно, он слишком резко увеличил нагрузку при реабилитации»

Зак Иди пропустит начало года из-за стрессовой реакции в кости голеностопа.

Центровой «Мемфиса » Зак Иди пропустит начало нового года из‑за травмы голеностопа. Журналист The Memphis Commercial Appeal Дамайкл Коул проконсультировался с двумя медицинскими экспертами, чтобы разобраться в характере повреждения.

Согласно материалу Коула, нынешняя проблема не связана с операцией на голеностопе, которую Иди перенес в прошедшем межсезонье. Хотя обе травмы затронули один и тот же голеностоп, врачи не считают нынешнее повреждение прямым рецидивом предыдущей травмы. Один из возможных факторов – высокие физические нагрузки в процессе реабилитации.

«Скорее всего, это связано с реабилитацией – возможно, он слишком резко увеличил нагрузку. Стрессовая реакция в кости означает, что нагрузка на кость росла быстрее, чем кость успевала адаптироваться», – отметил один из экспертов.

В текущем сезоне Зак Иди провел 11 матчей. В среднем за 26 минут на площадке он набирает 13,6 очка и делает 11,1 подбора.