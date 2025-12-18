0

Дрэймонд Грин: «Именно Стефон Касл привнес менталитет победителя в «Сан‑Антонио»

В новом выпуске своего подкаста форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заявил, что «Сан-Антонио» невероятно повезло заполучить на драфте не только Виктора Вембаньяму, но и Стефона Касла.

«Стефон – победитель по натуре. Он побеждал всю свою жизнь. И, на мой взгляд, именно Касл привнес менталитет победителя в «Сан‑Антонио». Команда долго проигрывала, а чтобы вернуться на вершину, нужно вновь обрести этот победный дух.

Означает ли это, что Виктор Вембаньяма не сможет стать величайшим игроком в истории? Нет, вовсе не означает. Но когда мы говорим об организации в целом, то один игрок не выигрывает чемпионства – у каждого своя роль.

И роль, которую Стефон Касл будет играть в «Сперс» прямо сейчас и в будущем, будет не менее важна», – сказал Грин.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст The Draymond Green Show
