Дрэймонд Грин: Именно Стефон Касл привнес менталитет победителя в «Сан‑Антонио».

В новом выпуске своего подкаста форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин заявил, что «Сан-Антонио » невероятно повезло заполучить на драфте не только Виктора Вембаньяму , но и Стефона Касла .

«Стефон – победитель по натуре. Он побеждал всю свою жизнь. И, на мой взгляд, именно Касл привнес менталитет победителя в «Сан‑Антонио». Команда долго проигрывала, а чтобы вернуться на вершину, нужно вновь обрести этот победный дух.

Означает ли это, что Виктор Вембаньяма не сможет стать величайшим игроком в истории? Нет, вовсе не означает. Но когда мы говорим об организации в целом, то один игрок не выигрывает чемпионства – у каждого своя роль.

И роль, которую Стефон Касл будет играть в «Сперс» прямо сейчас и в будущем, будет не менее важна», – сказал Грин.