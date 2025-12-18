0

Окружение Клэя Томпсона считает, что он в итоге вернется в «Голден Стэйт»

Окружение Клэя Томпсона считает, что он в конечном итоге вернется в «Уорриорз».

Согласно информации авторитетного журналиста ESPN Энтони Слэйтера, в окружении атакующего защитника «Далласа» Клэя Томпсона считают, что его карьерный путь в конечном итоге снова приведет его в «Голден Стэйт». При этом влияние Стефена Карри, его многолетнего партнера, может оказаться решающим.

«Люди из ближайшего окружения Клэя Томпсона говорят, что верят в возможность такого развития событий, потому что нет никого, кто имел бы больший вес для Клэя, чем Стеф [Карри]», – приводит Слэйтер слова источника из НБА.

Клэй Томпсон провел в «Голден Стэйт» 13 сезонов и за это время завоевал четыре чемпионских титула.

ESPN
