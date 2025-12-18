Гэйб Винсент выбыл на неделю из-за проблем со спиной

Защитник «Лейкерс» Гэйб Винсент пропустит неделю из-за проблем со спиной.

«Лейкерс» официально объявили, что разыгрывающий Гэйб Винсент испытывает скованность в пояснице. Игрок не сможет помогать команде в ближайшее время и будет заново обследован медицинским штабом примерно через неделю.

В текущем сезоне 29-летний баскетболист сыграл 14 матчей и в среднем набирает 4,7 очка, 2,8 подбора и 1,4 передачи за 21 минуту на паркете.