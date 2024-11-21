Норман Пауэлл временно выбыл из состава «Клипперс» из-за травмы бедра
Норман Пауэлл пропустил матч против «Орландо».
Защитник набирает 23,3 очка, 3,1 подбора, 2,3 передачи и 1,1 перехвата в среднем на старте сезона. Баскетболист выбыл из строя из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в матче против «Голден Стэйт».
По сообщению главного тренера Тайрона Лю, Пауэлл также пропустит игру против «Сакраменто» в пятницу.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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