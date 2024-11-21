Норман Пауэлл временно выбыл из состава «Клипперс» из-за травмы бедра

Норман Пауэлл пропустил матч против «Орландо».

Защитник набирает 23,3 очка, 3,1 подбора, 2,3 передачи и 1,1 перехвата в среднем на старте сезона. Баскетболист выбыл из строя из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в матче против «Голден Стэйт ».

По сообщению главного тренера Тайрона Лю, Пауэлл также пропустит игру против «Сакраменто » в пятницу.