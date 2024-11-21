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Норман Пауэлл временно выбыл из состава «Клипперс» из-за травмы бедра

Норман Пауэлл пропустил матч против «Орландо».

Защитник набирает 23,3 очка, 3,1 подбора, 2,3 передачи и 1,1 перехвата в среднем на старте сезона. Баскетболист выбыл из строя из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в матче против «Голден Стэйт». 

По сообщению главного тренера Тайрона Лю, Пауэлл также пропустит игру против «Сакраменто» в пятницу.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoСакраменто
logoГолден Стэйт
logoОрландо
logoКлипперс
logoНорман Пауэлл
травмы
logoНБА
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