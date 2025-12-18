  • Спортс
1

«Наверное, не стоило тренироваться». Тайлер Хирро пока не готов вернуться на площадку из‑за отека пальца ноги

Из‑за отека пальца ноги Тайлер Хирро еще не готов вернуться на площадку.

Защитник «Майами» Тайлер Хирро отправится с командой на выездную серию, но его участие в матчах остается под вопросом. Несмотря на надежду сыграть, 25-летний баскетболист игрок признал, что тренировка после укола обезболивающего, вероятно, замедлила восстановление и усугубила проблему с большим пальцем правой ноги.

«Наверное, не стоило тренироваться. Это снова спровоцировало проблему. Сейчас я просто стараюсь контролировать отек и воспаление, а дальше уже буду решать, как действовать», – поделился Хирро.

Источник: The Miami Herald
