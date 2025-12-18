«Наверное, не стоило тренироваться». Тайлер Хирро пока не готов вернуться на площадку из‑за отека пальца ноги

Из‑за отека пальца ноги Тайлер Хирро еще не готов вернуться на площадку.

Защитник «Майами » Тайлер Хирро отправится с командой на выездную серию, но его участие в матчах остается под вопросом. Несмотря на надежду сыграть, 25-летний баскетболист игрок признал, что тренировка после укола обезболивающего, вероятно, замедлила восстановление и усугубила проблему с большим пальцем правой ноги.

«Наверное, не стоило тренироваться. Это снова спровоцировало проблему. Сейчас я просто стараюсь контролировать отек и воспаление, а дальше уже буду решать, как действовать», – поделился Хирро.