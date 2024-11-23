Кейд Каннингем пропустит матч против «Орландо» из-за травмы крестцово-подвздошного сустава

Кейд Каннингем не сыграет в субботнем матче против «Орландо».

У разыгрывающего «Детройта » диагностировали растяжение связок левого крестцово-подвздошного сустава.

Каннингем травмировался в четверг в матче против «Шарлотт» (121:123 ОТ), неудачно приземлившись после фола за 48 секунд до конца четвертой четверти.

Каннингем участвовал во всех предыдущих матчах «Пистонс» этого сезона, набирая в среднем 23,5 очка, 7,2 подбора и 8,9 передачи.