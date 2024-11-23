Кейд Каннингем пропустит матч против «Орландо» из-за травмы крестцово-подвздошного сустава
Кейд Каннингем не сыграет в субботнем матче против «Орландо».
У разыгрывающего «Детройта» диагностировали растяжение связок левого крестцово-подвздошного сустава.
Каннингем травмировался в четверг в матче против «Шарлотт» (121:123 ОТ), неудачно приземлившись после фола за 48 секунд до конца четвертой четверти.
Каннингем участвовал во всех предыдущих матчах «Пистонс» этого сезона, набирая в среднем 23,5 очка, 7,2 подбора и 8,9 передачи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Detroit Free Press
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