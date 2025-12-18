Фото
Брансон, Дончич, ШГА, Фокс и Таунс – в символической пятерке Кубка НБА

НБА представила символическую пятерку Кубка НБА. В нее попали защитники Джейлен Брансон («Нью-Йорк»), Лука ДончичЛейкерс»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Де’Аарон Фокс («Сан-Антонио») и центровой Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк»).

«Нью-Йорк» обыграл «Сан-Антонио» в финале со счетом 124:113. Джейлен Брансон был признан самым ценным игроком турнира.

