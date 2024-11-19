Паоло Банкеро надеется вернуться в состав «Мэджик» до Рождества
Паоло Банкеро назвал ориентировочную дату возвращения в строй.
«С учетом того, как я себя чувствую, думаю, смогу вернуться еще до Рождества.
Если медицинская бригада скажет: «Ни в коем случае, ты пока не можешь играть», тогда я послушаю. Но если они дадут мне зеленый свет, то я это сделаю», – сказал лидер «Мэджик».
Банкеро, который в конце октября выбыл на неопределенный срок с разрывом косой мышцы живота, в 5 матчах этого сезона набирал в среднем по 29,0 очка (50% с игры), 8,8 подбора и 5,6 передачи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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