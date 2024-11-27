Чарльз Баркли о Вембаньяме: «Единственный в Сан-Антонио, кто не может набрать вес»
Чарльз Баркли вернулся к шуткам про Сан-Антонио.
Член Зала славы и телевизионный эксперт часто смеялся над женщинами из Сан-Антонио, называя их непривлекательными и указывал на лишний вес.
Во время матча «Юта» – «Сан-Антонио» Баркли пошутил над лидером техасцев Виктором Вембаньямой, который при росте 224 см весит примерно 106 кг.
«Единственный в Сан-Антонио, кто не может набрать вес», – заявил Баркли.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Бретта Сигеля
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