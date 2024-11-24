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«Это намного больше моего ограничения». Виктор Вембаньяма удивился, что сыграл 35 минут в матче против «Голден Стэйт»

Виктор Вембаньяма удивился, узанав, что сыграл 35 минут в матче с «Уорриорз».

«Серьезно? Это намного больше моего ограничения по минутам. Но я не буду жаловаться», – посмеялся центровой «Сан-Антонио».

Вембаньяма вернулся в строй после трехматчевого отсутствия и набрал 25 очков, 7 подборов, 9 передач и 3 блок-шота в победном матче против «Голден Стэйт» (104:94).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
logoВиктор Вембаньяма
logoСан-Антонио
logoНБА
logoГолден Стэйт
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