«Это намного больше моего ограничения». Виктор Вембаньяма удивился, что сыграл 35 минут в матче против «Голден Стэйт»

Виктор Вембаньяма удивился, узанав, что сыграл 35 минут в матче с «Уорриорз».

«Серьезно? Это намного больше моего ограничения по минутам. Но я не буду жаловаться», – посмеялся центровой «Сан-Антонио ».

Вембаньяма вернулся в строй после трехматчевого отсутствия и набрал 25 очков, 7 подборов, 9 передач и 3 блок-шота в победном матче против «Голден Стэйт » (104:94).