Чарльз Баркли о «Финиксе»: «Они бросили Фрэнка Вогеля под автобус, а потом переехали еще пару раз»

Чарльз Баркли не готов забыть увольнение Фрэнка Вогеля из «Санз».

«Они бросили тренера Вогеля под автобус. Не просто бросили, а сдали назад – и переехали его еще раз, чтобы убедиться, что он умер.

Он пережил первый наезд, но они решили: «Нет, он еще живой. Давай переедем его еще пару раз».

Терпеть не могу игроков, которые обвиняют во всем своих тренеров. «Финикс » не оправдал ожиданий. Они не должны были проиграть всухую. Тройка из Кевина Дюрэнта , Девина Букера и Брэдли Била не должна уступать в четырех матчах.

Всегда гордился тем, что не проигрывал всухую. Верил, что ни одна команда не способна победить меня в четырех матчах подряд», – заявил Баркли .

Место Фрэнка Вогеля в команде занял бывший тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер .