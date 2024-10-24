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Чарльз Баркли о «Финиксе»: «Они бросили Фрэнка Вогеля под автобус, а потом переехали еще пару раз»

Чарльз Баркли не готов забыть увольнение Фрэнка Вогеля из «Санз».

«Они бросили тренера Вогеля под автобус. Не просто бросили, а сдали назад – и переехали его еще раз, чтобы убедиться, что он умер.

Он пережил первый наезд, но они решили: «Нет, он еще живой. Давай переедем его еще пару раз».

Терпеть не могу игроков, которые обвиняют во всем своих тренеров. «Финикс» не оправдал ожиданий. Они не должны были проиграть всухую. Тройка из Кевина Дюрэнта, Девина Букера и Брэдли Била не должна уступать в четырех матчах.

Всегда гордился тем, что не проигрывал всухую. Верил, что ни одна команда не способна победить меня в четырех матчах подряд», – заявил Баркли.

Место Фрэнка Вогеля в команде занял бывший тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Arizona Sports в сети X
logoФиникс
logoНБА
logoЧарльз Баркли
logoКевин Дюрэнт
logoМайк Буденхольцер
logoФрэнк Вогель
logoБрэдли Бил
logoДевин Букер
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