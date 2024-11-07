Гилберт Аренас о Дюрэнте, Букере и Биле: «Всем троим не нужно доминировать одновременно, чтобы выигрывать матчи»

Аренас отметил, что «Санз» могут побеждать, не перегружая Дюрэнта и Букера.

«Тот факт, что Кевин Дюрэнт , Девин Букер и Брэдли Бил играют вместе, позволяет ожидать, что они могут доминировать. Всем троим не нужно доминировать одновременно, чтобы выигрывать матчи.

Это может делать один с половиной, два с половиной. У них так много таланта, что, если у Дюрэнта не идет игра, то Букер может тащить команду. Если у Букера не идет, мы знаем, что Бил лидировал в лиге по очкам. У них есть три парня, которые могут делать эту работу, если понадобится», – заявил бывший игрок НБА .