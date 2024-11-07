Девин Букер: «Кевин Дюрэнт – настоящий мазафакер в концовках»

Девин Букер прокомментировал успех «Финикса».

«Санз» идут с результатом 7-1. Команда значительно успешнее показывает себя в концовках. В прошлом сезоне «Финикс» был худшим по игре в заключительных четвертях.

Кевин Дюрэнт лидирует по результативности в составе, набирая 27,1 очка в среднем.

«Не хочу даже сравнивать ситуацию с прошлым годом. Мы организованы, находим рабочие решения, а Кевин Дюрэнт – настоящий мазафакер», – прокомментировал игру в решающие отрезки защитник Девин Букер.

Форварду передали его слова на пресс-конференции, вызвав улыбку.

«Он тоже. Он открывает пространство для меня. Защита не может его оставить, чтобы помогать со мной. То же касается Брэдли Била и Тайуса Джонса. Так что они все мазафакеры», – посмеялся Дюрэнт.