Девин Букер: «Кевин Дюрэнт – настоящий мазафакер в концовках»
Девин Букер прокомментировал успех «Финикса».
«Санз» идут с результатом 7-1. Команда значительно успешнее показывает себя в концовках. В прошлом сезоне «Финикс» был худшим по игре в заключительных четвертях.
Кевин Дюрэнт лидирует по результативности в составе, набирая 27,1 очка в среднем.
«Не хочу даже сравнивать ситуацию с прошлым годом. Мы организованы, находим рабочие решения, а Кевин Дюрэнт – настоящий мазафакер», – прокомментировал игру в решающие отрезки защитник Девин Букер.
Форварду передали его слова на пресс-конференции, вызвав улыбку.
«Он тоже. Он открывает пространство для меня. Защита не может его оставить, чтобы помогать со мной. То же касается Брэдли Била и Тайуса Джонса. Так что они все мазафакеры», – посмеялся Дюрэнт.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джеральда Бурге
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости