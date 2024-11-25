Джей Джей Редик о поражении от «Денвера»: «Если игроки не борются, я ничего не могу сделать»
Джей Джей Редик прокомментировал проигранную встречу с «Наггетс».
«Лейкерс» провалили вторую половину матча со счетом 39:70.
«Я могу пытаться вручную управлять игрой в качестве тренера сколько угодно, но если баскетболисты не борются, не играют и не участвуют в матче, я ничего не могу сделать.
С моей точки зрения, это было какое-то отклонение. Нам столько уже доставалось. Мы возвращались в игру, начинали плохо, преодолевали трудности практически в каждом матче. Это было отклонение, это были не мы. Я даже долго не зацикливался на этом. Больше думаю над следующей игрой», – заключил главный тренер команды.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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