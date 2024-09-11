  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

«Сакраменто» просматривает Джея Краудера

Джей Краудер проходит просмотр в «Сакраменто».

34-летний свободный агент будет тренироваться в расположении клуба на этой неделе.

В минувшем сезоне Краудер провел 50 матчей за «Милуоки», набирая 6,2 очка, 3,2 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шона Каннингема
возможные переходы
logoСакраменто
logoНБА
logoДжей Краудер
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Кингз», «Мэджик», «Лейкерс» и «Кавальерс» интересуются Кэмероном Джонсоном
24 июля, 21:23
«Сакраменто» по-прежнему заинтересован в приобретении Кайла Кузмы
123 июля, 08:18
«Кингз» по-прежнему заинтересованы в приобретении Кайла Кузмы
107 июля, 19:53
«Кингз» отказались включать Кигана Мюррэя в возможный обмен Лаури Маркканена
77 июля, 19:12
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Никола Миротич: «Милан» – команда плей-офф Евролиги, мы должны быть в первой шестерке»
1сегодня, 09:45
Суперкубок Единой лиги ВТБ. УНИКС – «Бешикташ», ЦСКА сыграет с «Локомотивом-Кубань»
2сегодня, 09:32
На пост президента РФБ претендует только один человек – Андрей Кириленко. Последний срок заявок был 10 сентября
4сегодня, 09:28
Ричард Джефферсон: «Джа Морэнту более чем кому-либо другому в НБА предстоит доказывать в новом сезоне»
5сегодня, 08:59
«Фенербахче» объявил о подписании Кема Берча
1сегодня, 08:25
Монтрез Харрелл подпишет краткосрочный контракт с австралийским клубом
3сегодня, 08:19
НБА представила расписание предсезонки. В первый день «Лейкерс» сыграют с «Миннесотой», «Бостон» – с «Денвером»
2сегодня, 05:17
В «Фенербахче» заявили, что Лука Шаманич покинул команду по личным причинам и отправился в Хорватию
1сегодня, 04:26
Женская НБА. «Атланта» уступила «Миннесоте», «Коннектикут» крупно обыграл «Лос-Анджелес»
сегодня, 04:01
«Нужно показать уровень игры регулярного сезона в течение 2 месяцев в плей-офф». Тим Леглер считает этот год критическим для Джоэла Эмбиида
1вчера, 20:16
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Козин о фаворитах Суперкубка Лиги ВТБ: «ЦСКА и «Зенит»
29 минут назад
Состоялся медиа-день «Уралмаша»
36 минут назадФото
Илона Корстин о Суперкубке: «Уникальный шанс увидеть лучшие российские команды в противостоянии с классными иностранными клубами»
49 минут назад
Владислав Емченко о старте Суперкубка: «Мы все соскучились по баскетболу. Будет жарко»
сегодня, 10:26
Кайл Кузма: «Если не позовут в сборную США, рассмотрю вариант с Филиппинами»
2сегодня, 10:11
Илона Корстин: «Алекса Аврамович украсит наш чемпионат»
3сегодня, 09:34
Калеб Агада стал игроком «Автодора»
сегодня, 08:13
Демаркус Казинс: «Больше не собираюсь убеждать ребят из НБА, что могу играть»
5сегодня, 07:56
Брайан Уиндхорст: «Запретил бы Уэстбруку бросать трехочковые до конца карьеры»
5сегодня, 07:27
Душан Алимпиевич о Суперкубке Лиги ВТБ: «Высокое качество организации и баскетбола»
сегодня, 07:22