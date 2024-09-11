«Сакраменто» просматривает Джея Краудера
Джей Краудер проходит просмотр в «Сакраменто».
34-летний свободный агент будет тренироваться в расположении клуба на этой неделе.
В минувшем сезоне Краудер провел 50 матчей за «Милуоки», набирая 6,2 очка, 3,2 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шона Каннингема
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости