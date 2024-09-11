«Сакраменто» просматривает Джея Краудера

Джей Краудер проходит просмотр в «Сакраменто».

34-летний свободный агент будет тренироваться в расположении клуба на этой неделе.

В минувшем сезоне Краудер провел 50 матчей за «Милуоки», набирая 6,2 очка, 3,2 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.