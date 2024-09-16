Джей Краудер, Ти Джей Уоррен и Нассир Литтл пройдут просмотр в «Сакраменто»
«Кингз» просмотрят нескольких игроков на этой неделе.
С командой будут тренироваться Джей Краудер, Ти Джей Уоррен и Нассир Литтл.
Краудер (34 года, 198 см) провел два последних года в «Милуоки». Форвард отыграл 50 матчей в прошлом сезоне, набирая в среднем 6,2 очка и 3,2 подбора.
Уоррен (31 год, 203 см) завершил прошлый сезон в «Миннесоте». На счету форварда в среднем 3,7 очка и 2 подбора в 11 играх.
В активе Литтла (24 года, 196 см) – 3,4 очка и 1,7 подбора в среднем в 45 матчах за «Санз» в прошлом сезоне. Форвард был недавно отчислен из команды.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Сэма Амика
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