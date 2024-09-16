Джей Краудер, Ти Джей Уоррен и Нассир Литтл пройдут просмотр в «Сакраменто»

«Кингз» просмотрят нескольких игроков на этой неделе.

С командой будут тренироваться Джей Краудер , Ти Джей Уоррен и Нассир Литтл .

Краудер (34 года, 198 см) провел два последних года в «Милуоки ». Форвард отыграл 50 матчей в прошлом сезоне, набирая в среднем 6,2 очка и 3,2 подбора.

Уоррен (31 год, 203 см) завершил прошлый сезон в «Миннесоте». На счету форварда в среднем 3,7 очка и 2 подбора в 11 играх.

В активе Литтла (24 года, 196 см) – 3,4 очка и 1,7 подбора в среднем в 45 матчах за «Санз» в прошлом сезоне. Форвард был недавно отчислен из команды.