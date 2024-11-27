Стивен Эй Смит о новом формате Матча звезд: «Ужас просто. Пустая трата времени»

Стивен Эй Смит поделился мнением о новом формате Матча звезд НБА.

В 2025 году НБА ради повышения мотивации и зрелищности проведет турнир с участием четырех команд.

«Ужас просто. Пустая трата времени. Мне не нравится. Я считаю это оскорблением и позором для первопроходцев, которые помогли поднять продукт НБА до того уровня, который сейчас есть.

Это камень в огород игроков НБА. Лично мне вообще неинтересно будет там находиться, при этом я не выступаю против НБА таким образом. Я там, где я есть в своей жизни именно благодаря лиге.

Вообще не виню в этом офис лиги... дело в игроках. Говорил это тысячу раз и скажу еще раз: это камень в огород игроков НБА. Они больше стараются во время тренировок в Летней лиге. Какое оправдание вы можете найти подобному раскладу, когда звезды со всей страны, даже со всего мира приезжают, чтобы посмотреть на вас в выставочной игре?» – заявил журналист ESPN.