Турнир всех звезд НБА будет состоять из двух полуфиналов и финала
Стал известен новый формат Матча всех звезд.
Новый формат Турнира всех звезд НБА 2025 года с четырьмя командами, как ожидается, будет включать два полуфинальных матча до 40 очков, победители которых затем сыграют в финальном матче до 25 очков, сообщают источники ESPN.com.
На прошлой неделе сообщалось, что НБА ведет серьезные обсуждения по поводу нового формата под Матч звезд 2025 года, в котором приняли бы участие три звездные команды по восемь игроков в каждой и команда-победитель Матча восходящих звезд.
В пятницу представители лиги обсудили новый формат с комитетом по соревнованиям, состоящим из владельцев, менеджеров команд, игроков, тренеров и профсоюзных сотрудников.
Звездный уикенд 2025 года примет «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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