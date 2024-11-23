Стивен Эй Смит о том, почему Йокича не считают одним из величайших: «Он не может запрыгнуть на бордюр. Первое слово, которое приходит на ум при виде баскетболиста – атлетизм»
Стивен Эй Смит объяснил, что определяет восприятие Николы Йокича.
Во время интервью у журналиста спросили, почему 3-кратного MVP НБА из «Денвера» не рассматривают как кандидата на Топ-5 в истории.
«Никола – феноменальный баскетболист. Но в первую очередь благодаря своему IQ, тому, что он очень и очень хорошо понимает, как играть. При этом он не может запрыгнуть на бордюр, а ведь когда мы смотрим на баскетболистов, первое слово, которое приходит нам на ум – это атлетизм.
Мэджик Джонсон, Джон Стоктон, Айзейя Томас. У Майкла Джордана был высокий баскетбольный IQ. Я не знаю, можно ли сказать, что есть кто-то, у кого IQ выше, чем у Леброна. И Йокич определенно где-то в этой группе», – заявил Стивен Эй.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: FULL SEND Podcast Clips
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