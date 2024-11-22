ESPN не планирует делать Стивена Эй Смита участником шоу Inside the NBA
Шоу Inside the NBA переезжает на канал ESPN .
Президент ESPN по контенту Магнус Берк заявил, что канал не планирует делать известного телеведущего Стивена Эй Смита участником знаменитого шоу.
«Мы не планируем изменений. Не думаем о каком-либо усилении шоу за счет дополнительного таланта. Мы вообще ничего не хотим менять, если говорить об этой программе», – заявил Берк.
Стивен Эй ранее заявил, что переезд Inside the NBA на ESPN это «лучшее, что могло произойти с НБА в медиаиндустрии».
Inside the NBA ведут Чарльз Баркли, Шакил О’Нил, Кенни Смит и Эрни Джонсон.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Awful Announcing
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