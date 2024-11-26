Пол Джордж надеется вернуться на следующей неделе
Пол Джордж не сыграет на этой неделе.
Форвард «Филадельфии» заявил, что рассчитывает вернуться в строй «в течение следующей недели», сообщает журналист The Athletic Дерек Боднер.
Джордж не играет из-за ушиба кости левого колена.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: соцсети журналиста Дерека Боднера
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