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Ламело Болл по итогам 17 матчей совершает в среднем 24 броска за игру. Лишь четыре игрока в XXI веке завершали сезон с 24 и более попытками

Ламело Болл идет на повторение редкого достижения.

Лидер «Шарлотт» по итогам 17 матчей совершает в среднем 24,3 броска за игру. Лишь четыре игрока в XXI веке завершали сезон с 24 и более попытками.

Кобе Брайант (сезон-05/06, 27,2 броска)

Джеймс Харден (18/19, 24,5)

Аллен Айверсон (05/06, 24,2 броска)

Расселл Уэстбрук (16/17, 24,0).

Ламело набирает 31,0 очка при 53,0% реализации 2-очковых и 35,6% из-за дуги.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Фрэнка Майкла Смита
logoНБА
logoДжеймс Харден
logoКобе Брайант
logoШарлотт
logoЛамело Болл
logoАллен Айверсон
logoРасселл Уэстбрук
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