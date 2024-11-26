Ламело Болл по итогам 17 матчей совершает в среднем 24 броска за игру. Лишь четыре игрока в XXI веке завершали сезон с 24 и более попытками
Ламело Болл идет на повторение редкого достижения.
Лидер «Шарлотт» по итогам 17 матчей совершает в среднем 24,3 броска за игру. Лишь четыре игрока в XXI веке завершали сезон с 24 и более попытками.
Кобе Брайант (сезон-05/06, 27,2 броска)
Джеймс Харден (18/19, 24,5)
Аллен Айверсон (05/06, 24,2 броска)
Расселл Уэстбрук (16/17, 24,0).
Ламело набирает 31,0 очка при 53,0% реализации 2-очковых и 35,6% из-за дуги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Фрэнка Майкла Смита
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости