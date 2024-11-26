У Ламело Болла 44 очка и 7 передач в матче с «Орландо». «Шарлотт» проиграл, набрав 84 очка в сумме
«Шарлотт» потерпел поражение от «Орландо» – 84:95.
В составе «Хорнетс» на счету Ламело Болла 44 очка, 9 подборов и 7 передач.
За 40 минут разыгрывающий реализовал 17 из 30 с игры при 7 потерях. На прошлой неделе Ламело набрал рекордные для себя 50 очков.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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