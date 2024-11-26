Видео
1

У Ламело Болла 44 очка и 7 передач в матче с «Орландо». «Шарлотт» проиграл, набрав 84 очка в сумме

«Шарлотт» потерпел поражение от «Орландо» – 84:95.

В составе «Хорнетс» на счету Ламело Болла 44 очка, 9 подборов и 7 передач.

За 40 минут разыгрывающий реализовал 17 из 30 с игры при 7 потерях. На прошлой неделе Ламело набрал рекордные для себя 50 очков.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
logoОрландо
logoШарлотт
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoЛамело Болл
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард набрали 63 очка на двоих в победном матче с «Шарлотт»
24 ноября, 05:42Видео
Ламело Болл установил рекорд карьеры по результативности, набрав 50 очков в проигранном матче с «Бакс»
624 ноября, 04:40Видео
«Черт возьми, прямо сейчас». Ламело Болл понял, что «Хорнетс» отправляются в Кливленд
17 ноября, 13:58Видео
Отсутствие тренерского «челленджа» у «Милуоки» принесло «Шарлотт» победу в результате штрафных бросков Ламело Болла
717 ноября, 04:33Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кайри Ирвинг набрал 32+7+6 в победной игре с «Атлантой». «Даллас» взял пять из последних шести матчей
111 минут назадВидео
Джа Морэнт сыграл с «Портлендом» после 8 пропущенных матчей: 22 очка и 11 передач в победной встрече
45 минут назадВидео
НБА. «Бостон» разгромил «Клипперс» с разницей «+32», 40 очков от Ануноби помогли «Нью-Йорку» сокрушить «Денвер» и другие матчи
15156 минут назадLive
Тайриз Халибертон набрал 34 очка и 13 передач при 9 3-очковых в игре с «Пеликанс»
2сегодня, 04:46Видео
Элфрид Пэйтон сделал 21 результативную передачу в матче с «Индианой». Это новый рекорд сезона НБА
5сегодня, 04:24Видео
Бросок Джейдена Айви под сирену принес «Детройту» победу над «Торонто»
сегодня, 04:09Видео
Кристапс Порзингис набрал 16 очков и 6 подборов в дебютном для себя матче сезона
2сегодня, 03:53
Евробаскет-2025. 33+11 Османа принесли Турции победу над Венгрией, Испания обыграла Словакию и другие результаты
3вчера, 21:30
Джимми Батлер о Пелле Ларссоне: «Напоминает меня в молодости. Но значительно лучше бросает»
вчера, 21:02
Джа Морэнт сыграет с «Портлендом» после 8 пропущенных матчей
вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
Дизайнер «Сиксерс» написал «Финал» для поста в официальном аккаунте новым шрифтом. Получилось неприличное слово
534 минуты назадФото
Харрисон Барнс и Яннис Адетокумбо стали игроками недели в своих конференциях НБА
7вчера, 20:40Фото
Фил Бут перешел из итальянской «Кремоны» во французский «Дижон»
вчера, 19:42Фото
Джексон Хэйс может выйти на площадку в матче с «Финиксом»
вчера, 19:10
Генеральный директор «Астаны» Самсон Аракелян: «Кто будет играть за «Астану» через 5-10 лет?»
3вчера, 18:44
Карл-Энтони Таунс может пропустить встречу с «Денвером» из-за ушиба икроножной мышцы
вчера, 15:30
Американский центровой Дэвид Маккормак перешел из «Милана» в «Альбу»
вчера, 14:42Фото
Зоран Лукич: «Хочу отдельно поблагодарить двух ребят – Александра Ганькевича и Антона Астапковича»
вчера, 13:15
Егор Демин о переезде в США: «Спустя пару месяцев уже вижу изменения в себе в лучшую сторону»
вчера, 12:23
Тимоте Луваву-Кабарро получил травму икроножной мышцы. Дата возвращения пока неизвестна
вчера, 11:10