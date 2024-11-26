У Ламело Болла 44 очка и 7 передач в матче с «Орландо». «Шарлотт» проиграл, набрав 84 очка в сумме

«Шарлотт» потерпел поражение от «Орландо» – 84:95.

В составе «Хорнетс» на счету Ламело Болла 44 очка, 9 подборов и 7 передач.

За 40 минут разыгрывающий реализовал 17 из 30 с игры при 7 потерях. На прошлой неделе Ламело набрал рекордные для себя 50 очков.