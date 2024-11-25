Cборная России обыграла чемпиона Африки и забрала Кубок Дружбы

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Сборная России была очень близка к тому, чтобы впервые при Зоране Лукиче проиграть сборной из дальнего зарубежья. За 4 минуты до конца матча с Тунисом наша команда горела с двузначным счетом синим пламенем газовой конфорки – ярко, но в минус. Однако концовка прошла для гостей грустно – в соответствии со словами из хита Владимира Семеновича Высоцкого:

В желтой жаркой Африке не видать идиллии,

Льют жираф с жирафихой слезы крокодильи,

Только горю не помочь…

Надо понимать: баскетбольный Тунис – это не футбольный Бруней, как рок-н-ролл – это не цель и даже не средство. Тунис – чемпион Африки, причем не только центральной ее части, а самой что ни на есть всей. Более того – тунисцы побеждали на двух своих последних континентальных чемпионатах. Так что проверка для сборной России, толком не сыгранной и потренировавшейся всего пару дней (объективности ради отметим, что и Тунис в рамках подготовки к «Fonbet Кубку Дружбы. Россия – Африка» вряд ли неделями сидел на сборах) действительно получилась если не по гамбургскому счету, то в любом случае весьма серьезная.

Не сказать, чтобы подопечные Лукича в полном составе эту проверку прошли. Перед заключительной четвертью матча с Тунисом статистика буквально кричала о неготовности многих игроков попадать в кольцо в ситуации нервной конкурентной битвы: трехочковые – 2 из 20, штрафные – меньше 66 процентов.

Однако в заключительной четверти, когда уже не просто запахло жареным, а жареный петух начал интенсивно долбить клювом по филейным частям нашим лидерам – эти самые лидеры по-настоящему завелись. Полетели трехочковые у Лопатина, засверкал-закреативил Щербенев, максимально полезными стали Астапкович и Ганькевич. И в итоге – спасли-таки матч, по ходу которого был кошмарный 7-минутный отрезок, проигранный со счетом 1:16.

Ганькевич завершил игру с брутальными цифрами: 13 очков и 15 подборов. Астапкович и вовсе в какой-то момент молодецки готов был замахнуться на трипл-дабл (19 очков+7 передач+5 подборов) – но часть его потенциальных голевых передач партнеры по команде преобразовали в трехочковые промахи, а подбирать после того, как в Ганькевича вселился дух Родмана, было почти нечего. В итоге центровой вошел в символическую пятерку турнира, а Астапковича признали MVP.

Второй матч в рамках турнира «Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка» никакого потенциала интриги в себе не нес.

Сборная России обрушила на ливийцев весь нерастраченный с Тунисом запас трехочковых бросков (15 из 35). И в итоге – пробила сотку, победила почти с двукратной разницей и дала шанс сверкнуть 17-летнему Илье Ермакову.

Россияне играли с задором – но не сказать, чтоб без сучка и задоринки. В моменте выдали 4-минутную африканскую засуху без набранных очков, а стартовую четверть выиграли всего «+3».

Но, в общем и целом, турнир однозначно пошел сборной России в актив. Атмосфера на столичных трибунах была не просто праздничной – а в концовке матча с Тунисом еще и по-настоящему спортивно-помогающей. При этом хватало и болельщиков, поддерживающих гостей. Развлекаловка в фойе, девчули-красотули из группы поддержки, шоу и пляски – все было на уровне. А самое главное – в отличие от футбольной сборной России, выигравшей 6 последних матчей с общим счетом 34:0, наша баскетбольная команда получает конкурентных соперников. Понятно, не супертопов – но все-таки достаточно крепких для того, чтобы разгрызать их с трудом.

После турнира Лукич сетовал на то, что россияне не являются главными звездами в клубах Единой лиги ВТБ. С одной стороны, спорить с наставником сложно. А с другой стороны – ни в одной из серьезных лиг мира местные игроки не являются лидерами. Подсмотрел у матерого коллеги Дмитрия Колинова в его ТГ-канале «Два кольца» любопытную статистику. Оказывается, в Единой лиге местные игроки набирают более 40 процентов очков. И это – лучший показатель среди всех сильнейших чемпионатов Европы! Во всяких Испаниях-Турциях – местные забивают в полтора-два раза меньше. Да что там Старый Свет! В НБА главными звездами последних лет являются два толстяка-весельчака из Сербии и Словении, громадный прыгучий грек и секвойеподобный француз.

… Что ж, ноябрь в российском баскетболе получился сверхнасыщенным – почти как у Шарлиз Терон. Перед турниром мужских сборных еще и коллеги-баскетболистки провели насыщенные сборы. А еще – в Челябинске состоялся главный баскетбольный форум России, «Экспо Баскет», собравший под свои знамена полтысячи экспертов. Причем открывал форум лично глава региона Алексей Текслер.

Теперь – ждем февраля и новых матчей сборных России. Будет интересно.

Фото: https://vk.com/russiabasket