Кендрик Нанн о приобретениях «Панатинаикоса»: «Это отличные игроки, они показывают свои сильные стороны в разные моменты матчей»
Кендрик Нанн рассказал о начале сезона «Панатинаикоса».
Греческий клуб усилился, подписав Джеди Османа, Лоренцо Брауна и Омера Юртсевена.
«Они все отличные баскетболисты. Показывают свои сильные стороны в разные нужные нам моменты матчей. Они все еще изучают ряд моментов, но отлично встроились в наш состав, и мы счастливы иметь их.
Мой основной вклад в командную игру заключается в наборе очков. Это то, что команде от меня нужно, на чем я концентрируюсь.
Было здорово снова выступать на нашей арене. Большая часть состава осталась прежней после победы в чемпионате несколько месяцев назад. Мы рады начать новый сезон», – заключил защитник.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Amerikanos24
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