Кендрик Нанн о приобретениях «Панатинаикоса»: «Это отличные игроки, они показывают свои сильные стороны в разные моменты матчей»

Кендрик Нанн рассказал о начале сезона «Панатинаикоса».

Греческий клуб усилился, подписав Джеди Османа , Лоренцо Брауна и Омера Юртсевена .

«Они все отличные баскетболисты. Показывают свои сильные стороны в разные нужные нам моменты матчей. Они все еще изучают ряд моментов, но отлично встроились в наш состав, и мы счастливы иметь их.

Мой основной вклад в командную игру заключается в наборе очков. Это то, что команде от меня нужно, на чем я концентрируюсь.

Было здорово снова выступать на нашей арене. Большая часть состава осталась прежней после победы в чемпионате несколько месяцев назад. Мы рады начать новый сезон», – заключил защитник.