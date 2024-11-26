«Чикаго» все еще пытается обменять Зака ​​Лавина и Николу Вучевича

«Буллс» хотят обменять Зака ​​Лавина и Николу Вучевича в этом сезоне.

«Чикаго » все еще пытается обменять защитника Зака ​​Лавина и центрового Николу Вучевича в этом сезоне, сообщает журналист The Chicago Sun-Times Джо Коули. Лавин и Вучевич часто фигурируют в слухах об обмене.

Летом сообщалось, что у «Буллс» нет предложений ни по Лавину, ни по Вучевичу. Также отмечается, что «Уорриорз» не интересовались Лавином в минувшее межсезонье.