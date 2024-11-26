«Чикаго» все еще пытается обменять Зака Лавина и Николу Вучевича
«Буллс» хотят обменять Зака Лавина и Николу Вучевича в этом сезоне.
«Чикаго» все еще пытается обменять защитника Зака Лавина и центрового Николу Вучевича в этом сезоне, сообщает журналист The Chicago Sun-Times Джо Коули. Лавин и Вучевич часто фигурируют в слухах об обмене.
Летом сообщалось, что у «Буллс» нет предложений ни по Лавину, ни по Вучевичу. Также отмечается, что «Уорриорз» не интересовались Лавином в минувшее межсезонье.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: chicago.suntimes.com
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